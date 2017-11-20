Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 ноября 2017, 14:39

Star Wars: Battlefront 2 продаётся хуже первой части

Фото &copy; EA Digital Illusions CE

Фото © EA Digital Illusions CE

Информация о продажах взята была на основе британского рынка. Речь идёт только о рознице.

Star Wars: Battlefront 2 не удалось стартовать с первой строчки британского чарта. Игра уступила Call of Duty: WWII — шутер при этом продаётся уже третью неделю.

image

Star Wars: Battlefront 2 стартовала в британской рознице на 60% хуже первой части

Фото © EA Digital Illusions CE

Ещё одной новинкой стала L.A. Noire — игре удалось занять только восьмую позицию. Переиздание Skyrim осталось только на 19-м (PS VR) и 26-м местах (Switch).

Падение продаж Star Wars: Battlefront 2 в рознице, как считают аналитики, связано с выросшим количеством цифровых продаж.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • ea
  • starwarsbattlefront2
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar