Star Wars: Battlefront 2 продаётся хуже первой части

Информация о продажах взята была на основе британского рынка. Речь идёт только о рознице.

Star Wars: Battlefront 2 не удалось стартовать с первой строчки британского чарта. Игра уступила Call of Duty: WWII — шутер при этом продаётся уже третью неделю.

Star Wars: Battlefront 2 стартовала в британской рознице на 60% хуже первой части Фото © EA Digital Illusions CE

Ещё одной новинкой стала L.A. Noire — игре удалось занять только восьмую позицию. Переиздание Skyrim осталось только на 19-м (PS VR) и 26-м местах (Switch).