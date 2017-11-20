Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 ноября 2017, 15:21

Стали известны новые детали Death Stranding

Новой информацией о будущем проекте поделился японский геймдизайнер Хидэо Кодзима.

В рамках бразильского шоу Entrevista публика увидела Хидэо Кодзиму. Популярный японский геймдизайнер рассказал новые подробности о Death Stranding.

image

Хидео Кодзима поделился новыми деталями Death Stranding

Фото: © Flickr/BagoGames

По словам Кодзимы, игра практически готова. В ней уже готовы все персонажи. Скорее всего, игра выйдет уже в 2018 году. Разработка идёт по плану.

Также Хидэо Кодзима пообещал, что игра будет достаточно мрачной. События Death Stranding будут происходить в далёком будущем.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • deathstranding
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar