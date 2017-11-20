Стали известны новые детали Death Stranding
Новой информацией о будущем проекте поделился японский геймдизайнер Хидэо Кодзима.
В рамках бразильского шоу Entrevista публика увидела Хидэо Кодзиму. Популярный японский геймдизайнер рассказал новые подробности о Death Stranding.
Хидео Кодзима поделился новыми деталями Death Stranding
Фото: © Flickr/BagoGames
По словам Кодзимы, игра практически готова. В ней уже готовы все персонажи. Скорее всего, игра выйдет уже в 2018 году. Разработка идёт по плану.
Также Хидэо Кодзима пообещал, что игра будет достаточно мрачной. События Death Stranding будут происходить в далёком будущем.