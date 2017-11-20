Авторы Valkyria Chronicles анонсировали новую часть игры
Компания SEGA заявила о том, что Valkyria Chronicles 4 выйдет на PlayStation 4, Xbox One и Switch.
Компания SEGA объявила о разработке Valkyria Chronicles 4. Действие новой части развернётся в 1935 году — в том же временном промежутке, что и оригинальная игра.
SEGA объявила о разработке Valkyria Chronicles 4
Фото: © Flickr/Alex
Valkyria Chronicles 4 объединит элементы шутера от третьего лица и пошаговой стратегии. Над музыкальным сопровождением работает Хитоcи Сакимото — автор саундтрека к предыдущим частям.
Valkyria Chronicles 4 станет первой полноценной игрой серии для консолей текущего поколения. Игра выйдет в 2018 году в Японии, Европе и США.