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Опубликовано 20 ноября 2017, 15:55

Авторы Valkyria Chronicles анонсировали новую часть игры

Компания SEGA заявила о том, что Valkyria Chronicles 4 выйдет на PlayStation 4, Xbox One и Switch.

Компания SEGA объявила о разработке Valkyria Chronicles 4. Действие новой части развернётся в 1935 году — в том же временном промежутке, что и оригинальная игра.

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SEGA объявила о разработке Valkyria Chronicles 4

Фото: © Flickr/Alex

Valkyria Chronicles 4 объединит элементы шутера от третьего лица и пошаговой стратегии. Над музыкальным сопровождением работает Хитоcи Сакимото — автор саундтрека к предыдущим частям.

Valkyria Chronicles 4 станет первой полноценной игрой серии для консолей текущего поколения. Игра выйдет в 2018 году в Японии, Европе и США.

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Сергей Сурепин
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