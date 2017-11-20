Авторы Valkyria Chronicles анонсировали новую часть игры

Компания SEGA объявила о разработке Valkyria Chronicles 4. Действие новой части развернётся в 1935 году — в том же временном промежутке, что и оригинальная игра.

SEGA объявила о разработке Valkyria Chronicles 4 Фото: © Flickr/Alex

Valkyria Chronicles 4 объединит элементы шутера от третьего лица и пошаговой стратегии. Над музыкальным сопровождением работает Хитоcи Сакимото — автор саундтрека к предыдущим частям.