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Опубликовано 20 ноября 2017, 12:40

Джон Кеннеди планировал войну с СССР

Реализовать задуманное предполагалось путём провокации с применением советских истребителей.

Американское издание Daily Caller опубликовало сенсационные данные из рассекреченных архивов, связанных с 35-м президентом США Джоном Кеннеди. По данным издания, при помощи руководителей силовых и разведывательных ведомств Джон Кеннеди планировал нападение на СССР.

Согласно рассекреченным документам, содействие 35-му президенту США в организации войны против СССР оказывали советник по национальной безопасности Макджордж Банди, директор национальной разведки Джон Маккоун и председатель Объединённого комитета начальников штабов Лайман Лемницер.

Поводом для вторжения в СССР и начала полномасштабных боевых действий могла послужить атака на американский военный объект или на базу союзников. Главную роль в такой атаке должны были играть советские истребители МиГ-17, МиГ-19, а также Ил-14, закупать которые планировалось через "третьи страны".

Отмечается, что над реализацией идеи первоначально работал генеральный прокурор США и брат Джона Кеннеди — Роберт. Лишь позднее идею поддержал и озвучил президенту директор национальной разведки Джон Маккоун.

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Сергей Андреев
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