Серверы Marvel Heroes прекращают работу

В связи с этой ситуацией владельцы игры теперь требуют у разработчиков возврата денег.

15 ноября Marvel объявила о закрытии серверов условно-бесплатной игры Marvel Heroes от студии Gazillion. Игра вышла несколько месяцев назад на консолях.

Игроки потребовали у авторов Marvel Heroes возврата денег из-за грядущего закрытия серверов Фото: © Flickr/GBPublic_PR

Пользователь под псевдонимом EITTurtle купил игру для Xbox One в июле. С того времени он потратил на разблокировку дополнительных персонажей и предметов около 400 долларов. Теперь он требует у разработчиков вернуть деньги.