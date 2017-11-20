Серверы Marvel Heroes прекращают работу
В связи с этой ситуацией владельцы игры теперь требуют у разработчиков возврата денег.
15 ноября Marvel объявила о закрытии серверов условно-бесплатной игры Marvel Heroes от студии Gazillion. Игра вышла несколько месяцев назад на консолях.
Игроки потребовали у авторов Marvel Heroes возврата денег из-за грядущего закрытия серверов
Фото: © Flickr/GBPublic_PR
Пользователь под псевдонимом EITTurtle купил игру для Xbox One в июле. С того времени он потратил на разблокировку дополнительных персонажей и предметов около 400 долларов. Теперь он требует у разработчиков вернуть деньги.
Напомним, Marvel Heroes вышла на ПК в 2013 году, а в этом году Gazillion портировала игру на PlayStation 4 и Xbox One.