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Опубликовано 20 ноября 2017, 16:22

Серверы Marvel Heroes прекращают работу

В связи с этой ситуацией владельцы игры теперь требуют у разработчиков возврата денег.

15 ноября Marvel объявила о закрытии серверов условно-бесплатной игры Marvel Heroes от студии Gazillion. Игра вышла несколько месяцев назад на консолях.

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Игроки потребовали у авторов Marvel Heroes возврата денег из-за грядущего закрытия серверов

Фото: © Flickr/GBPublic_PR

Пользователь под псевдонимом EITTurtle купил игру для Xbox One в июле. С того времени он потратил на разблокировку дополнительных персонажей и предметов около 400 долларов. Теперь он требует у разработчиков вернуть деньги.

Напомним, Marvel Heroes вышла на ПК в 2013 году, а в этом году Gazillion портировала игру на PlayStation 4 и Xbox One.

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Сергей Сурепин
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