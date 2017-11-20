Вика Цыганова обвинила Собчак и Бузову в увлечении россиян блатной романтикой

Так певица раскритиковала внесённый в Думу "антикриминальный" закон, заявив, что запретами ничего добиться нельзя.

Российская исполнительница шансона Вика Цыганова выступила против "антикриминального" закона, запрещающего пропаганду криминальной субкультуры. По мнению певицы, увлечение блатной романтикой — естественная реакция общества на постоянную демонстрацию на телеэкранах богатых и сытых людей вроде Ольги Бузовой и Ксении Собчак.

— Романтизация бандитского образа жизни — это протест общества в связи с тем, что в стране нет справедливости. Собчак и Бузова, которых постоянно транслируют на ТВ, — это то самое уродство, которое заставляет людей уходить в иллюзию борьбы, в поиск Робин Гудов, — рассказала Цыганова порталу URA.RU.

Шансонье уверена, что запретами нельзя ничего добиться. Она припомнила, что в перестроечные времена власть запрещала водку — тогда граждане начинали пить опасные заменители.