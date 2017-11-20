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Регион
Опубликовано 20 ноября 2017, 17:12

Вика Цыганова обвинила Собчак и Бузову в увлечении россиян блатной романтикой

Певица Вика Цыганова. Фото:&nbsp;РИА Новости/Евгений Одиноков

Певица Вика Цыганова. Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Так певица раскритиковала внесённый в Думу "антикриминальный" закон, заявив, что запретами ничего добиться нельзя.

Российская исполнительница шансона Вика Цыганова выступила против "антикриминального" закона, запрещающего пропаганду криминальной субкультуры. По мнению певицы, увлечение блатной романтикой — естественная реакция общества на постоянную демонстрацию на телеэкранах богатых и сытых людей вроде Ольги Бузовой и Ксении Собчак.

— Романтизация бандитского образа жизни — это протест общества в связи с тем, что в стране нет справедливости. Собчак и Бузова, которых постоянно транслируют на ТВ, — это то самое уродство, которое заставляет людей уходить в иллюзию борьбы, в поиск Робин Гудов, — рассказала Цыганова порталу URA.RU.

Шансонье уверена, что запретами нельзя ничего добиться. Она припомнила, что в перестроечные времена власть запрещала водку — тогда граждане начинали пить опасные заменители.

Сегодня стало известно о внесении в Госдуму законопроекта, запрещающего пропаганду криминальной субкультуры в Интернете и СМИ.

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Иван Гусев
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