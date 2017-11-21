Мини для полных: кто и сколько заработает на бодипозитиве?

В конце ноября 22-летняя Джевелз Мазай буквально взорвала Интернет своими "обнажёнными" фото в "Инстаграме". В комментариях девушку называли "самой сексуальной русалкой". И это при том, что формы юной американки далеки от модельных параметров. Успех Джевелз приободрил и российских сторонниц бодипозитива. В результате пышные женщины заинтересовались теми товарами и услугами, которые традиционно считались прерогативой худышек. К примеру, у фотографа Алины Харловой сейчас почти каждая десятая съёмка приходится на пышных женщин. Причём не только юных девушек, но и дам постарше. В среднем бодипозитивные съёмки приносят ей порядка 50 тыс. рублей в месяц.

— В этом месяце у меня появились невиданные раньше заказы — приходят девушки с 50-м и даже 56-м размером одежды и просят сшить им мини-юбку, короткие шорты или стрейч-платье, — рассказывает дизайнер Ольга Зотова. — Некоторые делают сразу несколько заказов. Вообще, полные женщины шли к нам и раньше, но за последние месяцы число пышных клиенток буквально удвоилось.

Но не все женщины могут позволить себе услуги ателье. С учётом материалов цена даже мини на заказ обойдётся пышке в среднем в 5–6 тыс. рублей. В интернет-магазинах короткие юбки и шорты больших размеров стоят от 1 тыс. рублей. "Эпатажный" сегмент, по разным оценкам, занимает пока незначительную долю всего рынка одежды для полных. Но он будет расти пропорционально росту оборота всей индустрии товаров и услуг для пышек.

К примеру, в 2010 году аналитики Esper Group оценили оборот одежды для полных женщин в России в $3,93 млрд. В 2013 году он достиг уже $5,56 млрд. Кстати, по мнению исследователей, не менее 45% россиянок носят одежду больше 48-го размера. Для сравнения, в США насчитывается 61% пышек, а в среднем по Европе — 36%. По разным оценкам, в этом году рынок одежды для полных женщин в России может вырасти ещё на 15–20%.

Фото: © РИА Новости

Мода на бодипозитив привела к тому, что пышные женщины не просто хотят подчёркивать фигуру, но и стремятся показать себя публике.