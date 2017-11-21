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Регион
Опубликовано 21 ноября 2017, 06:25

Капитан "Краснодара" отобрал у Ибрагимовича звание лучшего игрока Швеции

Андреас Гранквист.&nbsp;Фото: &copy; РИА Новости/Виталий Тимкив

Андреас Гранквист. Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Защитник краснодарского клуба Андреас Гранквист впервые за 10 лет опередил своего звёздного соотечественника.

Защитник и капитан российского клуба "Краснодар" Андреас Гранквист признан лучшим игроком 2017 года в Швеции, сообщает пресс-служба федерации футбола страны.

23-я ежегодная церемония вручения наград лучшим футболистам и тренерам страны прошла на арене Ericsson Globe в Стокгольме.

Впервые с 2007 года почётное звание получил не звёздный форвард английского "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович. Игроку до этого награда доставалась 10 раз подряд.

Гранквист помог сборной Швеции обыграть Италию в стыковых матчах и выйти на чемпионат мира — 2018 в России.

32-летний защитник является одним из старожилов "Краснодара", защищая цвета российского клуба с 2013 года.

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Артём Андреев
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