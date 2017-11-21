Капитан "Краснодара" отобрал у Ибрагимовича звание лучшего игрока Швеции

Защитник краснодарского клуба Андреас Гранквист впервые за 10 лет опередил своего звёздного соотечественника.

Защитник и капитан российского клуба "Краснодар" Андреас Гранквист признан лучшим игроком 2017 года в Швеции, сообщает пресс-служба федерации футбола страны.

23-я ежегодная церемония вручения наград лучшим футболистам и тренерам страны прошла на арене Ericsson Globe в Стокгольме.

Капитан "Краснодара" Адреас Гранквист признан футболистом года в Швеции https://t.co/plcG5AWPrG pic.twitter.com/OVcQ0F0k8A — Российский Стадион (@InfoSport_news) 21 ноября 2017 г.

Впервые с 2007 года почётное звание получил не звёздный форвард английского "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович. Игроку до этого награда доставалась 10 раз подряд.