Brutal Legend стала временно бесплатной
Фото © Valve Corporation
Культовая приключенческая игра от геймдизайнера Тима Шейфера доступна бесплатно на протяжении суток.
Сервис Humble Bundle раздаёт Brutal Legend для Steam. Предложение будет доступно до 21:00 по московскому времени 22 ноября.
Humble Bundle устроил бесплатную раздачу ПК-версии Brutal Legend
Фото © Valve Corporation
Чтобы получить игру, необходимо зарегистрироваться на сайте, синхронизировать свою учётную запись Steam, а после добавить игру в корзину и "приобрести" её. Код можно активировать в сервисе цифровой дистрибуции от Valve.
Напомним, Brutal Legend вышла в 2009 году. Главного героя озвучивает актёр и музыкант Джек Блэк, известный по "Школе рока".