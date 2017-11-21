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Опубликовано 21 ноября 2017, 09:05

Brutal Legend стала временно бесплатной

Фото &copy;&nbsp;Valve Corporation

Фото © Valve Corporation

Культовая приключенческая игра от геймдизайнера Тима Шейфера доступна бесплатно на протяжении суток.

Сервис Humble Bundle раздаёт Brutal Legend для Steam. Предложение будет доступно до 21:00 по московскому времени 22 ноября.

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Humble Bundle устроил бесплатную раздачу ПК-версии Brutal Legend

Фото © Valve Corporation

Чтобы получить игру, необходимо зарегистрироваться на сайте, синхронизировать свою учётную запись Steam, а после добавить игру в корзину и "приобрести" её. Код можно активировать в сервисе цифровой дистрибуции от Valve.

Напомним, Brutal Legend вышла в 2009 году. Главного героя озвучивает актёр и музыкант Джек Блэк, известный по "Школе рока".

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Сергей Сурепин
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