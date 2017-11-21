Brutal Legend стала временно бесплатной

Сервис Humble Bundle раздаёт Brutal Legend для Steam. Предложение будет доступно до 21:00 по московскому времени 22 ноября.

Чтобы получить игру, необходимо зарегистрироваться на сайте, синхронизировать свою учётную запись Steam, а после добавить игру в корзину и "приобрести" её. Код можно активировать в сервисе цифровой дистрибуции от Valve.