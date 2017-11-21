Автора Plants vs Zombie уволили за критику EA
Фото © Electronic Arts
Разработчик популярной игры отказывался вводить систему микроплатежей, и издателю это не понравилось.
Автора оригинальной Plants vs. Zombies Джорджа Фана уволили из Electronic Arts несколько лет назад. Это произошло после того, как разработчик выступил против модели pay-to-win, которую впоследствии ввели в его проект.
Автора Plants vs Zombies уволили из EA за критику модели pay-to-win
Фото © Electronic Arts
Этой информацией поделился друг Фана, а также разработчик игр The Binding of Isaac и Super Meat Boy Эдмунд Макмиллен. Он рассказал, что изначально Фана пригласили на работу PopCap, где он делал игру с очень маленькой командой.
Напомним, изначально Plants vs Zombie создавалась в первую очередь по формату инди-производства, а сам Фан очень трепетно к ней относился.