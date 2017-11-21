"Миллионы вздохнут полной грудью". Кадыров призвал передать Грузии прах Сталина

При этом глава Чечни предлагает увековечить память другого советского руководителя — Никиты Хрущёва.

Рамзан Кадыров предложил захоронить прах лидера СССР Иосифа Сталина на его родине — в Грузии. Об этом глава Чечни заявил в интервью "Интерфаксу". По его словам, миллионы жителей России "вздохнут полной грудью", узнав, что "сталинский дух" покинул нашу страну.

Отметим, что сейчас останки Сталина покоятся в некрополе у Кремлёвской стены в Москве.

— Что касается останков Сталина, то надо проявить добрую волю и отдать их Грузии, чтобы у него на родине похоронили. Грузия была частью Советского Союза, которым руководил Иосиф Сталин. Поэтому будет логично и справедливо, если Грузия получит возможность похоронить его, — считает Кадыров.

При этом глава Чечни считает необходимым увековечить память о другом советском руководителе — Никите Хрущёве. По его словам, он внёс огромный вклад "для торжества справедливости в отношении чеченцев и ингушей", а потому достоин памятника.

— Россия должна помнить имя Хрущёва, должна в какой-то форме на федеральном уровне принять решение о памятнике или присвоении его имени какому-либо объекту, имеющему общегосударственное значение, — указал чеченский лидер.

Напомним, ранее Кадыров высказался о необходимости захоронить Ленина. По его словам, это было бы "и разумно, и человечно".