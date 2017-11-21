"Миллионы вздохнут полной грудью". Кадыров призвал передать Грузии прах Сталина
Рамзан Кадыров. Фото: ©РИА Новости
При этом глава Чечни предлагает увековечить память другого советского руководителя — Никиты Хрущёва.
Рамзан Кадыров предложил захоронить прах лидера СССР Иосифа Сталина на его родине — в Грузии. Об этом глава Чечни заявил в интервью "Интерфаксу". По его словам, миллионы жителей России "вздохнут полной грудью", узнав, что "сталинский дух" покинул нашу страну.
Отметим, что сейчас останки Сталина покоятся в некрополе у Кремлёвской стены в Москве.
— Что касается останков Сталина, то надо проявить добрую волю и отдать их Грузии, чтобы у него на родине похоронили. Грузия была частью Советского Союза, которым руководил Иосиф Сталин. Поэтому будет логично и справедливо, если Грузия получит возможность похоронить его, — считает Кадыров.
При этом глава Чечни считает необходимым увековечить память о другом советском руководителе — Никите Хрущёве. По его словам, он внёс огромный вклад "для торжества справедливости в отношении чеченцев и ингушей", а потому достоин памятника.
— Россия должна помнить имя Хрущёва, должна в какой-то форме на федеральном уровне принять решение о памятнике или присвоении его имени какому-либо объекту, имеющему общегосударственное значение, — указал чеченский лидер.
Напомним, ранее Кадыров высказался о необходимости захоронить Ленина. По его словам, это было бы "и разумно, и человечно".
Впрочем, споры вокруг захоронения российского революционера не утихают уже не первый год. Недавно этот вопрос был поднят вновь, когда телеведущая Ксения Собчак, ставшая одним из кандидатов на пост президента РФ, заявила, что её первым указом станет убрать Ленина из мавзолея.