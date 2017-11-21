СМИ: Экс-наставник "Зенита" Виллаш-Боаш поспорит с Моуринью за пост тренера ПСЖ
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По информации издания Le10sport, 40-летний португальский специалист попал в сферу интересов руководства парижской команды.
Сообщается, что помимо Андре Виллаша-Боаша, ныне работающего в китайском "Шанхай Шанган", в шорт-листе ПСЖ оказались 45-летний наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, 43-летний тренер "Монако" Леонарду Жардим и 44-летний специалист из "Шахтёра" — Паулу Фонсека. Ранее СМИ сообщили об интересе ПСЖ и к Жозе Моуринью, который возглавляет "Манчестер Юнайтед".
Один из этих тренеров может сменить Унаи Эмери на посту наставника парижан уже в этом году. Действующее соглашение испанца с ПСЖ рассчитано до окончания сезона 2017/18, но нового рулевого с большой долей вероятности объявят до 1 января 2018 года. Одной из причин непродления трудового договора ПСЖ с Эмери в прессе всё чаще называют отсутствие авторитета тренера для игроков.
Напомним, Виллаш-Боаш возглавил "Зенит" в декабре 2014 года и покинул команду в мае 2016-го. Сине-бело-голубые под руководством португальского наставника выиграли чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.