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Опубликовано 21 ноября 2017, 09:45

Uncharted исполнилось 10 лет

Фото &copy; Sony Computer Entertainment

Фото © Sony Computer Entertainment

Компания Sony в ближайшее время будет раздавать бесплатное оформление для консоли PlayStation 4.

19 ноября Uncharted: Drake's Fortune исполнилось 10 лет. В связи с этим компания Sony бесплатно раздаёт набор тем и аватаров для PlayStation 4, в который входят в том числе один новый вариант оформления и иконка.

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Sony отметила 10-летие серии Uncharted раздачей тем и аватаров

Фото © Sony Computer Entertainment

Набор доступен будет до 20:00 по московскому времени 21 ноября. Также каждый пользователь получит новые скины для Uncharted 4.

Вместе с этим на внутриигровую валюту действует скидка 50%.

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Сергей Сурепин
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