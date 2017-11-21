Uncharted исполнилось 10 лет

Компания Sony в ближайшее время будет раздавать бесплатное оформление для консоли PlayStation 4.

19 ноября Uncharted: Drake's Fortune исполнилось 10 лет. В связи с этим компания Sony бесплатно раздаёт набор тем и аватаров для PlayStation 4, в который входят в том числе один новый вариант оформления и иконка.

Sony отметила 10-летие серии Uncharted раздачей тем и аватаров Фото © Sony Computer Entertainment

Набор доступен будет до 20:00 по московскому времени 21 ноября. Также каждый пользователь получит новые скины для Uncharted 4.