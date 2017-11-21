Стоимость Tencent превысила 500 миллиардов долларов

Корпорация стала первой среди представителей китайского рынка, которая преодолела эту отметку.

Холдинг Tencent стал первой компанией из Китая, цена которого превысила 500 миллиардов долларов. Это больше стоимости EA, Ubisoft, Activision Blizzard и Take-Two вместе взятых.

Tencent стоит 500 миллиардов долларов Фото © Flickr/iEARN-USA

За последний год цена акций компании выросла в два раза. Прибыль холдинга увеличилась на 70%.