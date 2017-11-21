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Регион
Опубликовано 21 ноября 2017, 11:06

Стоимость Tencent превысила 500 миллиардов долларов

Фото &copy; Flickr/iEARN-USA

Фото © Flickr/iEARN-USA

Корпорация стала первой среди представителей китайского рынка, которая преодолела эту отметку.

Холдинг Tencent стал первой компанией из Китая, цена которого превысила 500 миллиардов долларов. Это больше стоимости EA, Ubisoft, Activision Blizzard и Take-Two вместе взятых.

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Tencent стоит 500 миллиардов долларов

Фото © Flickr/iEARN-USA

За последний год цена акций компании выросла в два раза. Прибыль холдинга увеличилась на 70%.

Сейчас компания думает о покупке студии Bluehole, которая ответственна за популярный шутер PlayerUnknown's Battlegrounds.

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Сергей Сурепин
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