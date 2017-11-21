Okami продалась миллионным тиражом

Издатель Capcom опубликовал обновлённую информацию о продажах своих игр. По информации на 30 сентября 2017 года, Okami входит в число серий, разошедшихся миллионными тиражами.

Okami вошла в число франшиз Capcom, разошедшихся миллионными тиражами Фото © Capcom

Общий продажи Resident Evil при этом достигли 80 миллионов копий, Street Fighter — 40 миллионов, а Mega Man — 32 миллионов. Продажи Marvel vs Capcom составили 8,4 миллиона копий, Ace Attorney — 6,6 миллиона, а Dragon’s Dogma — 3,5 миллиона.