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Регион
Опубликовано 21 ноября 2017, 11:46

Okami продалась миллионным тиражом

Продажи игры от японского издателя и её переизданий превысили отметку в 1,6 миллиона копий.

Фото &copy; Capcom

Фото © Capcom

Издатель Capcom опубликовал обновлённую информацию о продажах своих игр. По информации на 30 сентября 2017 года, Okami входит в число серий, разошедшихся миллионными тиражами.

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Okami вошла в число франшиз Capcom, разошедшихся миллионными тиражами

Фото © Capcom

Общий продажи Resident Evil при этом достигли 80 миллионов копий, Street Fighter — 40 миллионов, а Mega Man — 32 миллионов. Продажи Marvel vs Capcom составили 8,4 миллиона копий, Ace Attorney — 6,6 миллиона, а Dragon’s Dogma — 3,5 миллиона.

Напомним, оригинальная Okami вышла в 2006 году на PS2.

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Сергей Сурепин
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