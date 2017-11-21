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Регион
Опубликовано 21 ноября 2017, 12:35

В Нигерии 17-летний смертник подорвал себя в мечети, 30 погибших

Фото: &copy; flickr.com/S Martin

Фото: © flickr.com/S Martin

Как сообщили в местной полиции, подросток совершил атаку сразу же после молитвы.

В Нигерии 17-летний террорист-смертник подорвал себя в мечети города Муби. В результате атаки погибло 30 человек. Об этом сообщает телеканал TV360 Nigeria.

— Мальчик в возрасте примерно 17 лет с поясом смертника зашёл в мечеть вместе с другими верующими, — сказал представитель полиции, отметив, что устройство было приведено в действие сразу же после молитвы.

По данным полиции, пострадавшие направлены в местные больницы. Точное число раненых не сообщается.

Отметим, что ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла ответственность за случившееся.

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Валерий Оленин
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