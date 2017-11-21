В Нигерии 17-летний смертник подорвал себя в мечети, 30 погибших
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Как сообщили в местной полиции, подросток совершил атаку сразу же после молитвы.
В Нигерии 17-летний террорист-смертник подорвал себя в мечети города Муби. В результате атаки погибло 30 человек. Об этом сообщает телеканал TV360 Nigeria.
— Мальчик в возрасте примерно 17 лет с поясом смертника зашёл в мечеть вместе с другими верующими, — сказал представитель полиции, отметив, что устройство было приведено в действие сразу же после молитвы.
По данным полиции, пострадавшие направлены в местные больницы. Точное число раненых не сообщается.
Отметим, что ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла ответственность за случившееся.