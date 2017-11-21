Ким Чен Ын запретил людям пить, петь и веселиться
Гражданам Северной Кореи запретили участвовать в "любых встречах, связанных с питьём, пением и другими развлечениями". Также северокорейский режим "укрепляет контроль над информацией", сообщает агентство новостей Yonhap.
Как предполагает Fox News, этот запрет на всякого рода веселье является попыткой предотвратить возможное негативное воздействие санкций против Северной Кореи в ответ на недавние ядерные испытания.
Ранее Лайф писал, что мужчины в Северной Корее теперь обязаны стричься одинаково — так же, как лидер страны Ким Чен Ын.