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Регион
Опубликовано 21 ноября 2017, 20:50

Ким Чен Ын запретил людям пить, петь и веселиться

Гражданам Северной Кореи запретили участвовать в "любых встречах, связанных с питьём, пением и другими развлечениями". Также северокорейский режим "укрепляет контроль над информацией", сообщает агентство новостей Yonhap.

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Как предполагает Fox News, этот запрет на всякого рода веселье является попыткой предотвратить возможное негативное воздействие санкций против Северной Кореи в ответ на недавние ядерные испытания.

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Ранее Лайф писал, что мужчины в Северной Корее теперь обязаны стричься одинаково — так же, как лидер страны Ким Чен Ын.

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Алина Хохлова
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