"Аэрофлот" возобновляет продажи на рынке Непала
Фото:© РИА Новости/Максим Блинов
"Аэрофлот" возобновляет продажи своих пассажирских перевозок на территории Непала. В связи с этим в Катманду состоялось торжественное мероприятие, на котором присутствовали представители авиакомпании в Дели, посол РФ в Непале Андрей Будник, а также руководство национальной авиакомпании Nepal Airlines, представители местной туристической отрасли и профильных СМИ.
Соглашение по продаже воздушных перевозок "Аэрофлота" на территории Непала было подписано с агентством Gandaki International Travels, которое стало генеральным агентом российской авиакомпании в этой стране. Кроме того, в будущем планируется развивать продажи через универсальную систему взаиморасчётов BSP, созданную в рамках Всемирной ассоциации воздушного транспорта.
Стоит отметить, что продажи в Непале возобновляются после двухлетнего перерыва. Это будет способствовать укреплению позиций "Аэрофлота" на рынке Южной Азии и развитию туризма в данном направлении. Отмечается, что опыт и анализ бронирований показывают, что пассажиры из этого региона особенно заинтересованы в перелётах в Россию, а также в страны Западной и Восточной Европы и США.