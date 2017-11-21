"Аэрофлот" возобновляет продажи на рынке Непала

"Аэрофлот" возобновляет продажи своих пассажирских перевозок на территории Непала. В связи с этим в Катманду состоялось торжественное мероприятие, на котором присутствовали представители авиакомпании в Дели, посол РФ в Непале Андрей Будник, а также руководство национальной авиакомпании Nepal Airlines, представители местной туристической отрасли и профильных СМИ.

Соглашение по продаже воздушных перевозок "Аэрофлота" на территории Непала было подписано с агентством Gandaki International Travels, которое стало генеральным агентом российской авиакомпании в этой стране. Кроме того, в будущем планируется развивать продажи через универсальную систему взаиморасчётов BSP, созданную в рамках Всемирной ассоциации воздушного транспорта.