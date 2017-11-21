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Регион
Опубликовано 21 ноября 2017, 14:20

Число погибших при теракте в мечети в Нигерии возросло до 50

Жертвами теракта в мечети на северо-востоке Нигерии стали уже 50 человек. О количестве погибших сообщает агентство AFP со ссылкой на полицию.

По предварительным данным, к взрыву причастна группировка "Боко харам"*.

Отмечается, что количество погибших может возрасти, сейчас в больницы до сих пор поступают раненные при взрыве.

Как уже сообщал Лайф, в Нигерии 17-летний террорист-смертник подорвал себя в мечети города Муби. Атака произошла сразу после молитвы. Изначально сообщалось о 30 погибших.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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Янковская Ольга
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