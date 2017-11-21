Число погибших при теракте в мечети в Нигерии возросло до 50

Жертвами теракта в мечети на северо-востоке Нигерии стали уже 50 человек. О количестве погибших сообщает агентство AFP со ссылкой на полицию.

#BREAKING At least 50 dead in northeast Nigeria mosque bombing: police — AFP news agency (@AFP) 21 ноября 2017 г.

По предварительным данным, к взрыву причастна группировка "Боко харам"*.

Pembom Bunuh Diri Telah Membunuh 50 Orang yang Sedang Sholat Subuh di Nigeria https://t.co/36yJQKSKO0 — Tribunnews.com (@gotribunnews) 21 ноября 2017 г.

Отмечается, что количество погибших может возрасти, сейчас в больницы до сих пор поступают раненные при взрыве.

Как уже сообщал Лайф, в Нигерии 17-летний террорист-смертник подорвал себя в мечети города Муби. Атака произошла сразу после молитвы. Изначально сообщалось о 30 погибших.