Число погибших при теракте в мечети в Нигерии возросло до 50
Жертвами теракта в мечети на северо-востоке Нигерии стали уже 50 человек. О количестве погибших сообщает агентство AFP со ссылкой на полицию.
#BREAKING At least 50 dead in northeast Nigeria mosque bombing: police— AFP news agency (@AFP) 21 ноября 2017 г.
По предварительным данным, к взрыву причастна группировка "Боко харам"*.
Pembom Bunuh Diri Telah Membunuh 50 Orang yang Sedang Sholat Subuh di Nigeria https://t.co/36yJQKSKO0— Tribunnews.com (@gotribunnews) 21 ноября 2017 г.
Отмечается, что количество погибших может возрасти, сейчас в больницы до сих пор поступают раненные при взрыве.
Как уже сообщал Лайф, в Нигерии 17-летний террорист-смертник подорвал себя в мечети города Муби. Атака произошла сразу после молитвы. Изначально сообщалось о 30 погибших.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.