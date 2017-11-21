Второсортные африканцы: о ценности жизни и европейском лицемерии

Каждый теракт, происходящий на европейской периферии, наглядно демонстрирует нам, что вся эта западная показная скорбь по жертвам того или иного теракта выглядит крайне лицемерной, если сравнивать реакцию европейцев и американцев на аналогичные события в странах, как раньше было принято говорить, третьего мира. Вот буквально сегодня произошёл теракт в Нигерии, где в одной из местных мечетей в результате взрыва погибло порядка 50 человек. Полсотни погибших, а что-то не видно на горизонте вечных неполживцев и плакальщиков, скорбящих по жертвам теракта. Никто не окрашивает аватарки в "Фейсбуке" в цвета национального флага Нигерии. Нет никаких маршей солидарности, сцепленных в антитеррористическом экстазе рук европейских лидеров и пафосных речей о ценности каждой человеческой жизни.

Запад, Европа и США в частности, уже давным-давно, при всём внешнем политкорректном фанфаронстве, спокойно делят жертв террора на своих и чужих. Свои в Ницце, Лондоне, Париже или Мадриде достойны публичного преклонения колен и медийной раскрутки. А какие-то там нигерийцы — они люди второго сорта для Европы, которых вырезают сотнями боевики "Боко харам"*, и всем на это наплевать. Самое забавное состоит в том, что, говоря о геноциде христианского населения ближневосточных стран (тема также долгое время не признававшаяся европейским мейнстримом), совершенно умалчивают о преступлениях против христиан чернокожих. В Африке, между прочим, располагаются одни из наиболее жизнеспособных и здоровых в морально-этическом смысле епархии Католической и Англиканской церквей, чьих прихожан вырезают исламистские фанатики.

Точно так же никто предпочитает не замечать страдания и колоссальную гуманитарную катастрофу в Йемене, где варварские бомбардировки саудовской коалиции стыдливо замалчиваются, а сама цель иностранной военной интервенции тонет в рассуждениях о связях хуситов с Ираном. В Йемене ежедневно гибнут десятки людей под бомбами саудитов, но ещё больше — от голода и отсутствия элементарной медицины. И эти жертвы никого не волнуют. Как не волнует Запад и ситуация в Ливии, где после свержения Каддафи фактически прекратило существование государство как таковое, африканских мигрантов продают в рабство на невольничьих рынках в окрестностях Триполи.

Вся эта показная печаль по поводу терактов базируется на солидном, веками отработанном социал-дарвинизме и делении человечества на касты, секции, классы и страты. Европейские лидеры и СМИ лицемерно скорбят по поводу погибших от рук террористов где-нибудь в Европе — но уже в следующем сюжете рассказывают про "хороших" "ан-нусровсих" повстанцах в Алеппо или в Идлибе, которые борются с "тиранией" Асада и несут свет демократии сирийцам (посредством пыток и отрубания голов, надо полагать). Запад может даже осуждать теракты в той же Нигерии, но при этом накачка африканских джихадистов оружием и взрывчаткой, что и сделало возможным существенный рост активности "Боко харам" на Севере Нигерии, является прямым следствием разграбления оружейных арсеналов в Ливии.

Пора бы уже давно понять, что террор и терроризм не являются какой-то побочной, ядовитой ветвью салафитских доктрин. Терроризм — это оружие и прямой инструмент по хаотизации государств и целых регионов мира. печально конечно, когда "воины джихада" возвращаются в некоторые европейские страны и там кого-то немножечко взрывают и убивают. Но это, в принципе, можно стерпеть, ведь на кону гораздо больше. Влияние на государства, богатые природными ресурсами, и возможность их безнаказанно эксплуатировать, без оглядки на сильные национальные государства, уничтоженные "арабской весной" и взрывным ростом терроризма.

Своих жертв терроризма можно и оплакать, а нигерийцев можно и забыть. Они же в понимании европейцев вполне себе люди второго сорта. Не стоит и нам примеривать на себя некую принадлежность к "европейской" культуре — мы для Запада такие же аборигены, разве что с другим оттенком кожи, и наши жертвы (куда как более серьёзные, если посмотреть по совокупности) для Европы и США точно так же ничего не значат. Мы для них так, пыль истории на сапогах глобализаторов.

Отсюда простой вывод — нам пора перестать делать из террора постоянный лицемерный медиафетиш. Непоказная скорбь и перекрашивание аватарок приводят к искоренению злодеев. А только деятельная борьба с ними, и что еще важнее — с зарубежными покровителями и кураторами.