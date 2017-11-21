Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 ноября 2017, 15:18

Audi инвестирует в киберспорт

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Craig Piersma

Фото: © flickr.com/Craig Piersma

Производитель автомобилей теперь будет выступать постоянным спонсором организации Astralis.

Компания Audi заключила договор с командой Astralis на бессрочной основе. 23 ноября состоится встреча с фанатами — киберспортсмены представят новую форму.

image

Audi заключила бессрочный контракт с командой Astralis

Фото: © flickr.com/Craig Piersma

Впервые стороны заключили договор о партнёрстве в январе 2017 года. Условия касались только двух турниров — ELEAGUE Major 2017 и DreamHack Masters Las Vegas 2017. После успешного выступления контракт продлили.

Напомним, Astralis — датская киберспортивная команда по CS:GO, основанная в 2016 году выходцами из Team SoloMid и Questionmark.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • audi
  • киберспорт
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar