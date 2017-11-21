Audi инвестирует в киберспорт
Производитель автомобилей теперь будет выступать постоянным спонсором организации Astralis.
Компания Audi заключила договор с командой Astralis на бессрочной основе. 23 ноября состоится встреча с фанатами — киберспортсмены представят новую форму.
Audi заключила бессрочный контракт с командой Astralis
Впервые стороны заключили договор о партнёрстве в январе 2017 года. Условия касались только двух турниров — ELEAGUE Major 2017 и DreamHack Masters Las Vegas 2017. После успешного выступления контракт продлили.
Напомним, Astralis — датская киберспортивная команда по CS:GO, основанная в 2016 году выходцами из Team SoloMid и Questionmark.