Audi инвестирует в киберспорт

Производитель автомобилей теперь будет выступать постоянным спонсором организации Astralis.

Компания Audi заключила договор с командой Astralis на бессрочной основе. 23 ноября состоится встреча с фанатами — киберспортсмены представят новую форму.

Audi заключила бессрочный контракт с командой Astralis Фото: © flickr.com/Craig Piersma

Впервые стороны заключили договор о партнёрстве в январе 2017 года. Условия касались только двух турниров — ELEAGUE Major 2017 и DreamHack Masters Las Vegas 2017. После успешного выступления контракт продлили.