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Опубликовано 21 ноября 2017, 16:00

В Steam изменили систему обзоров

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Truthout.org

Фото: © flickr.com/Truthout.org

Компании Valve пришлось прибегнуть к этой системе для того, чтобы можно было бороться с ботами.

Valve сменила формулу, по которой высчитывается полезность пользовательских обзоров. Голоса с учётных записей, которые оценивают как "полезные" или "бесполезные" аномально большое число отзывов, получат меньший вес по сравнению с остальными.

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Valve изменила систему обзоров в Steam для борьбы с ботами

Фото: © flickr.com/Truthout.org

Если же число голосов с одной учётной записи будет превышать "норму", то с каждой новой оценкой мнение пользователя учитываться будет меньше. Это позволит предотвратить "накручивание" оценок.

Изменения запущены пока в бета-версии.

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Сергей Сурепин
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