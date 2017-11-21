В Steam изменили систему обзоров

Компании Valve пришлось прибегнуть к этой системе для того, чтобы можно было бороться с ботами.

Valve сменила формулу, по которой высчитывается полезность пользовательских обзоров. Голоса с учётных записей, которые оценивают как "полезные" или "бесполезные" аномально большое число отзывов, получат меньший вес по сравнению с остальными.

Valve изменила систему обзоров в Steam для борьбы с ботами Фото: © flickr.com/Truthout.org

Если же число голосов с одной учётной записи будет превышать "норму", то с каждой новой оценкой мнение пользователя учитываться будет меньше. Это позволит предотвратить "накручивание" оценок.