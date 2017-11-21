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Опубликовано 21 ноября 2017, 16:40

На тестовых серверах Overwatch доступна карта Blizzard World

Теперь игроки могут опробовать новую локацию, которая оформлена в виде тематического парка развлечений.

Фото &copy; Blizzard

Фото © Blizzard

Blizzard анонсировала карту Blizzard World на фестивале BlizzCon 2017, который прошёл в начале ноября. Новая локация представляет собой парк развлечений, который посвящён играм компании: Warcraft, StarCraft и Diablo.

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На тестовых серверах Overwatch появилась карта Blizzard World

Фото © Blizzard

Новая карта предназначена для двух режимов — "Захват точек" и "Сопровождение". В связи с выходом обновления в игре появилась возможность удалять из лобби всех ИИ-противников одной кнопкой.

Пока не известно, когда карта будет доступна на общих серверах.

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Сергей Сурепин
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