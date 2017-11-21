На тестовых серверах Overwatch доступна карта Blizzard World
Теперь игроки могут опробовать новую локацию, которая оформлена в виде тематического парка развлечений.
Фото © Blizzard
Blizzard анонсировала карту Blizzard World на фестивале BlizzCon 2017, который прошёл в начале ноября. Новая локация представляет собой парк развлечений, который посвящён играм компании: Warcraft, StarCraft и Diablo.
На тестовых серверах Overwatch появилась карта Blizzard World
Фото © Blizzard
Новая карта предназначена для двух режимов — "Захват точек" и "Сопровождение". В связи с выходом обновления в игре появилась возможность удалять из лобби всех ИИ-противников одной кнопкой.
Пока не известно, когда карта будет доступна на общих серверах.