На тестовых серверах Overwatch доступна карта Blizzard World

Blizzard анонсировала карту Blizzard World на фестивале BlizzCon 2017, который прошёл в начале ноября. Новая локация представляет собой парк развлечений, который посвящён играм компании: Warcraft, StarCraft и Diablo.

На тестовых серверах Overwatch появилась карта Blizzard World Фото © Blizzard

Новая карта предназначена для двух режимов — "Захват точек" и "Сопровождение". В связи с выходом обновления в игре появилась возможность удалять из лобби всех ИИ-противников одной кнопкой.