Автора H1Z1 обвинили в использовании читов

Технический директор H1Z1 Джошуа Кригшаузер на днях провёл очередную трансляцию. Во время игры разработчик без проблем справлялся с врагами, а после его обвинили в мошенничестве.

Сначала разработчик не понял в чём дело, но после осознал, что другие игроки не видят его персонажа. Как выяснилось, разработчик всё это время играл с включённой невидимостью.