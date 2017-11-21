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Опубликовано 21 ноября 2017, 17:19

Автора H1Z1 обвинили в использовании читов

Фото &copy; Daybreak Game Company

Фото © Daybreak Game Company

Разработчик популярного шутера забыл выключить специальную функцию во время проведения трансляции.

Технический директор H1Z1 Джошуа Кригшаузер на днях провёл очередную трансляцию. Во время игры разработчик без проблем справлялся с врагами, а после его обвинили в мошенничестве.

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Разработчик H1Z1 забыл выключить читы во время трансляции

Фото © Daybreak Game Company

Сначала разработчик не понял в чём дело, но после осознал, что другие игроки не видят его персонажа. Как выяснилось, разработчик всё это время играл с включённой невидимостью.

Некоторые пользователи обвинили разработчика, другие — посмеялись над сложившейся ситуацией.

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Сергей Сурепин
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