Аналитики назвали игры самым дешёвым форматом развлечений

Сотрудник аналитической фирмы KeyBanc Capital Markets Эван Уингрен заявил, что реакция игрового сообщества на систему микроплатежей — слишком острая. По мнению аналитика, с текущими ценами игры остаются самым дешёвым форматом развлечений.

Напомним, после выхода Star Wars: Battlefront 2 акции издателя Electronic Arts упали почти на 2,5%. Аналитики считают, что в связи с этим скандалом игровые продажи снизятся, а сам шутер не разойдётся тиражом в 13 миллионов копий.