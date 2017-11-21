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Регион
Опубликовано 21 ноября 2017, 18:00

Аналитики назвали игры самым дешёвым форматом развлечений

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Eric Holsinger

Фото: © flickr.com/Eric Holsinger

Специалисты уверены, что с нынешними ценами игры — самый дешёвый формат развлечений.

Сотрудник аналитической фирмы KeyBanc Capital Markets Эван Уингрен заявил, что реакция игрового сообщества на систему микроплатежей — слишком острая. По мнению аналитика, с текущими ценами игры остаются самым дешёвым форматом развлечений.

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Аналитики считают игры самым дешёвым форматом развлечений

Фото: © flickr.com/Eric Holsinger

Напомним, после выхода Star Wars: Battlefront 2 акции издателя Electronic Arts упали почти на 2,5%. Аналитики считают, что в связи с этим скандалом игровые продажи снизятся, а сам шутер не разойдётся тиражом в 13 миллионов копий.

Уингрен считает, что пользователи скорее приобретут игру по "Звёздным войнам", чтобы "отбить" свои деньги, чем купят билет на киносеанс "Звёздных войн".

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Сергей Сурепин
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