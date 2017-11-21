Эфиопский вулкан улыбнулся фотографу из Британии
Фото: Christopher Horsley / Caters News / Legion Media
Для того чтобы снять красивый кадр, англичанин часто отправляется прямо в жерла действующих вулканов. Этот случай не стал исключением.
Британскому фотографу Кристоферу Хорсли удалось запечатлеть "улыбку" вулкана в Эфиопии. Об этом написала Daily Mail.
Хорсли сделал снимок жерла вулкана во время экспедиции в самое жаркое место на земле — эфиопскую впадину Данакиль, в которой температура никогда не опускается ниже 34 градусов по Цельсию.
— После многочасовой поездки мы приехали в самое удалённое место, где я когда-либо был. Я не могу дождаться, когда вернусь туда снова уже вместе с камерами для интервальной съёмки, — рассказал фотограф.
Хорсли добавил, что даже невыносимая жара не испортила его впечатления от красот Эфиопии.
Британский фотограф называет себя покорителем вулканов. Порой для того, чтобы снять извержение, Хорсли рискует собственной жизнью.