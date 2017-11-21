Эфиопский вулкан улыбнулся фотографу из Британии

Для того чтобы снять красивый кадр, англичанин часто отправляется прямо в жерла действующих вулканов. Этот случай не стал исключением.

Британскому фотографу Кристоферу Хорсли удалось запечатлеть "улыбку" вулкана в Эфиопии. Об этом написала Daily Mail.

Хорсли сделал снимок жерла вулкана во время экспедиции в самое жаркое место на земле — эфиопскую впадину Данакиль, в которой температура никогда не опускается ниже 34 градусов по Цельсию.

— После многочасовой поездки мы приехали в самое удалённое место, где я когда-либо был. Я не могу дождаться, когда вернусь туда снова уже вместе с камерами для интервальной съёмки, — рассказал фотограф.

Хорсли добавил, что даже невыносимая жара не испортила его впечатления от красот Эфиопии.