В столице Чили, Сантьяго, иммигрант из Гаити спас женщину, которая выпала из окна многоэтажки, сообщает Daily Mail .

На видео женщина висит на двух руках, держась за край балкона, срываясь с девятого этажа без шанса на спасение. Внизу уже собралась толпа зевак, которые снимали всё происходящее на видео.

Иммигрант Ричард, проживающий в коммуне в Чили уже третий год, рассказал, что увидел несчастную на выходе из автобуса, когда она уже беспомощно болтала ногами в пропасти.

Сначала я взял свой мобильный телефон и начал съёмку, как другие, но потом понял, что это жизнь и нужно постараться спасти женщину. Я решил, что нужно смягчить падение, хотя не думал, что действительно спасу её. Я хотел уберечь её голову от удара Ричард Джозеф

Мужчина постарался рассчитать, куда женщина будет падать, после чего встал рядом и протянул руки ей навстречу. Сорвавшись, женщина упала прямо на него. Оба были травмированы, но остались в живых. Пострадавшую доставили в отделение больницы с тяжёлыми травмами, у Ричарда были повреждены нога и рука.