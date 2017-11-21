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Опубликовано 21 ноября 2017, 20:04

Жириновский предложил ограничить в России количество плохих новостей

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

По его мнению, умолчание ситуаций о перестрелках, убийствах и рухнувших самолётах может уберечь молодёжь от депрессии.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил ограничить объём негатива, публикуемого в СМИ, до 10% из общего количества информации. С подобными словами он обратился к участникам Всероссийского молодёжного форума, который проходит в Госдуме.

— И день и ночь по всем каналам плохое: это угнали, самолёт упал, кого-то убили, перестрелки, — сказал Жириновский. — Я предлагаю вам в следующий раз предложить поправку в закон о СМИ: отрицательная информация по всем СМИ по всей стране — только 10 процентов, а 90 процентов — хорошей.

По словам главного либерал-демократа страны, в подобном случае "молодому поколению не грозят никакие депрессии".

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Алёна Темирчиева
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