Жириновский предложил ограничить в России количество плохих новостей

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил ограничить объём негатива, публикуемого в СМИ, до 10% из общего количества информации. С подобными словами он обратился к участникам Всероссийского молодёжного форума, который проходит в Госдуме.

— И день и ночь по всем каналам плохое: это угнали, самолёт упал, кого-то убили, перестрелки, — сказал Жириновский. — Я предлагаю вам в следующий раз предложить поправку в закон о СМИ: отрицательная информация по всем СМИ по всей стране — только 10 процентов, а 90 процентов — хорошей.