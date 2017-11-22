В Госдуме предполагают, что задержание Керимова в Ницце может быть провокацией

Официальные причины задержания Керимова пока неизвестны. При этом СМИ со ссылкой на источники сообщали, что сенатора подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Задержание российского сенатора и предпринимателя Сулеймана Керимова во Франции может быть спланированной провокацией, заявил председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

— Надеюсь, что это недоразумение, особенно с учётом дипломатического иммунитета Керимова как члена Совета Федерации. Хотя, возможно, и спланированная провокация, — цитирует Слуцкого ТАСС.

Парламентарий также отметил, что Керимов является довольно известным политиком в России и успешным в прошлом бизнесменом.