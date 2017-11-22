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Регион
Опубликовано 22 ноября 2017, 01:58

В Госдуме предполагают, что задержание Керимова в Ницце может быть провокацией

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Фото: &copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Официальные причины задержания Керимова пока неизвестны. При этом СМИ со ссылкой на источники сообщали, что сенатора подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Задержание российского сенатора и предпринимателя Сулеймана Керимова во Франции может быть спланированной провокацией, заявил председатель комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий.

— Надеюсь, что это недоразумение, особенно с учётом дипломатического иммунитета Керимова как члена Совета Федерации. Хотя, возможно, и спланированная провокация, — цитирует Слуцкого ТАСС.

Парламентарий также отметил, что Керимов является довольно известным политиком в России и успешным в прошлом бизнесменом.

— Хотелось бы надеяться, что здесь нет политической подоплёки и Керимов в скором времени будет отпущен, — добавил депутат.

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Артём Андреев
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