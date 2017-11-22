"Чёрная пятница" по-китайски. На Taobao продали два "боинга-747" за $48 млн

Собственник самолётов пытался шесть раз продать их на обычных аукционах, но получилось только на онлайн-площадке.

На торговой интернет-площадке Taobao совершена одна из самых крупных сделок в истории сервиса. Два самолёта "Боинг-747" были проданы "всего лишь" за 48 миллионов долларов США, сообщает телеканал BBC.

Фото: скриншот с taobao.com

Обе машины принадлежали грузовому авиаперевозчику. Однако компания обанкротилась, и самолёты были выставлены на аукцион. Примечательно, что собственник безуспешно пытался продать их на шести обычных аукционах. Но, отчаявшись продать "боинги", разместил объявление на интерент-площадке.

За короткий срок необычное объявление привлекло внимание почти миллиона человек, 26 из которых стали потенциальными покупателями. В ходе торгов в итоге победила китайская авиакомпания SF Airlines и выкупила самолёты.