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Опубликовано 22 ноября 2017, 15:28

Time назвал лучшие игры 2017 года

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/Nintendo

Скриншот видео: youtube.com/Nintendo

В рейтинге американского журнала лидером стала игра от японской компании Nintendo.

Американский журнал Time продолжает подводить итоги 2017 года. Сначала издание выбрало лучшие гаджеты, а теперь — игры.

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The Legend of Zelda: Breath of the Wild — игра года по версии Time

Скриншот видео: youtube.com/Nintendo

Игрой года стала The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Второе место заняла ещё одна игра от японской компании Nintendo — Super Mario Odyssey. На третьем месте оказался инди-проект от студии Giant Sparrow — What Remains of Edith Finch.

Далее следуют Wolfenstein 2: The New Colossus, Persona 5, Cuphead, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Mario + Rabbids: Kingdom Battle, Horizon Zero Dawn и Destiny 2.

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Сергей Сурепин
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