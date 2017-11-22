Time назвал лучшие игры 2017 года
В рейтинге американского журнала лидером стала игра от японской компании Nintendo.
Американский журнал Time продолжает подводить итоги 2017 года. Сначала издание выбрало лучшие гаджеты, а теперь — игры.
The Legend of Zelda: Breath of the Wild — игра года по версии Time
Игрой года стала The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Второе место заняла ещё одна игра от японской компании Nintendo — Super Mario Odyssey. На третьем месте оказался инди-проект от студии Giant Sparrow — What Remains of Edith Finch.
Далее следуют Wolfenstein 2: The New Colossus, Persona 5, Cuphead, PlayerUnknown’s Battlegrounds, Mario + Rabbids: Kingdom Battle, Horizon Zero Dawn и Destiny 2.