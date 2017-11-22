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Опубликовано 22 ноября 2017, 15:55

Энтузиаст добавил в Skyrim дроида из "Звёздных войн"

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/Bethesda Softworks

Скриншот видео: youtube.com/Bethesda Softworks

Популярный робот выглядит так, будто его собрали с помощью древних технологий двемеров.

Пользователь под псевдонимом HaemProjects добавил в ролевую игру The Elder Scrolls V: Skyrim дополнительного спутника. Модель выполнена в виде дроида BB-8, который впервые появился в фильме "Звёздные войны: Пробуждение силы".

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Фанат добавил в Skyrim дроида BB-8 из "Звёздных войн"

Скриншот видео: youtube.com/Bethesda Softworks

Робот получил название Snippy. Спутник не может атаковать противников, но поможет с дистанционным взломом замков. Среди функций также есть портативный сканер и фонарик.

Всего автору модификации пришлось записать 128 уникальных голосовых реплик.

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Сергей Сурепин
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