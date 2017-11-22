Стала известна дата выхода нового дополнения к Battlefield 1
Разработчики рассказали, когда будет доступен бесплатный пробный период для предыдущих обновлений.
DICE назвала дату выхода будущего дополнения к Battlefield 1 — оно получило название "Волна перемен". Обновлённый контент будет доступен 11 декабря.
DICE объявила дату выхода дополнения "Волны перемен" для Battlefield 1
Вместе с этим разработчики рассказали, когда откроется пробный доступ к дополнениям "Они не пройдут" и "Во имя царя". Первое обновление будет доступно для всех с 22 ноября по 4 декабря, второе — с 8 по 10 декабря.
Также с 22 ноября по 6 декабря все пользователи смогут пройти сюжетную кампанию "Падение империй".