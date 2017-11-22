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Опубликовано 22 ноября 2017, 16:21

Стала известна дата выхода нового дополнения к Battlefield 1

Разработчики рассказали, когда будет доступен бесплатный пробный период для предыдущих обновлений.

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/Battlefield

Скриншот видео: youtube.com/Battlefield

DICE назвала дату выхода будущего дополнения к Battlefield 1 — оно получило название "Волна перемен". Обновлённый контент будет доступен 11 декабря.

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DICE объявила дату выхода дополнения "Волны перемен" для Battlefield 1

Скриншот видео: youtube.com/Battlefield

Вместе с этим разработчики рассказали, когда откроется пробный доступ к дополнениям "Они не пройдут" и "Во имя царя". Первое обновление будет доступно для всех с 22 ноября по 4 декабря, второе — с 8 по 10 декабря.

Также с 22 ноября по 6 декабря все пользователи смогут пройти сюжетную кампанию "Падение империй".

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Сергей Сурепин
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