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Регион
Опубликовано 22 ноября 2017, 17:11

Бельгия признала лутбоксы азартными играми

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/TheWarpath

Скриншот видео: youtube.com/TheWarpath

Теперь комиссия по азартным играм призывает запретить использование лутбоксов по всей Европе.

Бельгийская комиссия по азартным играм рассказала об итогах расследования. Его ведомство объявило 16 ноября в связи со скандалом вокруг лутбоксов.

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Бельгия приравняла лутбоксы к азартным играм и призвала запретить их по всей Европе

Скриншот видео: youtube.com/TheWarpath

Представители комиссии признали лутбоксы одной из разновидностей азартных игр. По мнению специалистов, смешение денег и привязанности определённо считается азартной игрой.

Вместе с этим министр юстиции Бельгии Коэн Генс добавил, что это явление особенно опасно для психического здоровья детей. В Бельгии призывают запретить лутбоксы в Европе.

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Сергей Сурепин
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