Бельгия признала лутбоксы азартными играми
Теперь комиссия по азартным играм призывает запретить использование лутбоксов по всей Европе.
Бельгийская комиссия по азартным играм рассказала об итогах расследования. Его ведомство объявило 16 ноября в связи со скандалом вокруг лутбоксов.
Бельгия приравняла лутбоксы к азартным играм и призвала запретить их по всей Европе
Представители комиссии признали лутбоксы одной из разновидностей азартных игр. По мнению специалистов, смешение денег и привязанности определённо считается азартной игрой.
Вместе с этим министр юстиции Бельгии Коэн Генс добавил, что это явление особенно опасно для психического здоровья детей. В Бельгии призывают запретить лутбоксы в Европе.