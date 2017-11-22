Бельгия признала лутбоксы азартными играми

Теперь комиссия по азартным играм призывает запретить использование лутбоксов по всей Европе.

Бельгийская комиссия по азартным играм рассказала об итогах расследования. Его ведомство объявило 16 ноября в связи со скандалом вокруг лутбоксов.

Бельгия приравняла лутбоксы к азартным играм и призвала запретить их по всей Европе Скриншот видео: youtube.com/TheWarpath

Представители комиссии признали лутбоксы одной из разновидностей азартных игр. По мнению специалистов, смешение денег и привязанности определённо считается азартной игрой.