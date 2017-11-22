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Регион
Опубликовано 22 ноября 2017, 10:38

Володин поручил депутатам подготовить обращение в МИД из-за задержания Керимова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Фото: &copy;РИА Новости/Алексей Дружинин

Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Дружинин

Ранее стало известно, что сенатор отправился во Францию без дипломатического паспорта.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты парламента по международным делам подготовить обращение в МИД РФ и другие ведомства из-за задержания в Ницце сенатора Сулеймана Керимова.

21 ноября стало известно, что в Ницце по делу о неуплате налогов был задержан российский сенатор Сулейман Керимов. По решению французского суда бизнесмена арестовали.

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Евгений Грин
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