Володин поручил депутатам подготовить обращение в МИД из-за задержания Керимова

Ранее стало известно, что сенатор отправился во Францию без дипломатического паспорта.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты парламента по международным делам подготовить обращение в МИД РФ и другие ведомства из-за задержания в Ницце сенатора Сулеймана Керимова.