Володин поручил депутатам подготовить обращение в МИД из-за задержания Керимова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Дружинин
Ранее стало известно, что сенатор отправился во Францию без дипломатического паспорта.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету нижней палаты парламента по международным делам подготовить обращение в МИД РФ и другие ведомства из-за задержания в Ницце сенатора Сулеймана Керимова.
21 ноября стало известно, что в Ницце по делу о неуплате налогов был задержан российский сенатор Сулейман Керимов. По решению французского суда бизнесмена арестовали.