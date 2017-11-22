Названы самые популярные российские рэперы в соцсетях
Сайт "Король горы русского рэпа" составляет рейтинг российских представителей жанра хип-хоп на основе количества подписчиков в "Твиттере", "Инстаграме" и "ВКонтакте".
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков
На сайте rapking.xyz ("Король горы русского рэпа") публикуются данные о фолловерах российских рэперов в социальных сетях "Твиттер", "Инстаграм" и "ВКонтакте". Рейтинг выполнен в формате топ-50. Информация обновляется ежедневно.
Создатель ресурса Александр Сабов рассказал изданию The-Flow, что сайт был создан для того, чтобы посмотреть, "как новая школа обходит старичков", и понаблюдать за динамикой роста соцсетей. В рейтинге не учитывается число подписчиков на Youtube, так как "не у всех есть клипы и канал, это сделает разрыв между лидерами и остальными ещё больше".
Первая пятёрка выглядит так.
Скриншот © L!FE
На пятки лидерам наступают следующие артисты.
Скриншот © L!FE
Места с 11-го по 14-е заняли Face, Pharaoh, Макс Корж и Noize MC. Рэпер Гнойный (он же Слава КПСС) расположился на 22-й строчке. Группа "Каста" удерживает 27-ю позицию, Птаха стал 31-м, группа "Хлеб" — 39-й, а замыкает топ-50 Markul.