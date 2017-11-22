Названы самые популярные российские рэперы в соцсетях

На сайте rapking.xyz ("Король горы русского рэпа") публикуются данные о фолловерах российских рэперов в социальных сетях "Твиттер", "Инстаграм" и "ВКонтакте". Рейтинг выполнен в формате топ-50. Информация обновляется ежедневно.

Создатель ресурса Александр Сабов рассказал изданию The-Flow, что сайт был создан для того, чтобы посмотреть, "как новая школа обходит старичков", и понаблюдать за динамикой роста соцсетей. В рейтинге не учитывается число подписчиков на Youtube, так как "не у всех есть клипы и канал, это сделает разрыв между лидерами и остальными ещё больше".

Первая пятёрка выглядит так.