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Опубликовано 22 ноября 2017, 18:12

Названы самые популярные российские рэперы в соцсетях

Сайт "Король горы русского рэпа" составляет рейтинг российских представителей жанра хип-хоп на основе количества подписчиков в "Твиттере", "Инстаграме" и "ВКонтакте".

Фото: &copy; РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

На сайте rapking.xyz ("Король горы русского рэпа") публикуются данные о фолловерах российских рэперов в социальных сетях "Твиттер", "Инстаграм" и "ВКонтакте". Рейтинг выполнен в формате топ-50. Информация обновляется ежедневно.

Создатель ресурса Александр Сабов рассказал изданию The-Flow, что сайт был создан для того, чтобы посмотреть, "как новая школа обходит старичков", и понаблюдать за динамикой роста соцсетей. В рейтинге не учитывается число подписчиков на Youtube, так как "не у всех есть клипы и канал, это сделает разрыв между лидерами и остальными ещё больше".

Первая пятёрка выглядит так.

Скриншот © L!FE

Скриншот © L!FE

На пятки лидерам наступают следующие артисты.

Скриншот © L!FE

Скриншот © L!FE

Места с 11-го по 14-е заняли Face, Pharaoh, Макс Корж и Noize MC. Рэпер Гнойный (он же Слава КПСС) расположился на 22-й строчке. Группа "Каста" удерживает 27-ю позицию, Птаха стал 31-м, группа "Хлеб" — 39-й, а замыкает топ-50 Markul.

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