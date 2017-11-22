Гаагский трибунал признал генерала Ратко Младича виновным в геноциде

За военные преступления в ходе войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах ему грозит пожизненный срок.

Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге признал экс-командира армии боснийских сербов Ратко Младича виновным в геноциде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на постановление суда.

Процесс по "делу Младича" начался 16 мая 2012 года. 74-летнего генерала обвиняли по 11 пунктам, в частности по делу о геноциде, о преступлениях против человечности, о нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах.

Обвиняемый вину отрицал.

Само заседание трибунала не обошлось без скандала. Так, обвиняемому пришлось удалиться из зала суда в отдельную комнату за "неподобающее поведение". Защита обратилась к судье с просьбой отложить вынесение приговора в связи с высоким давлением у подсудимого, однако получила отказ. После этого Младич вскочил со своего места и начал что-то эмоционально выкрикивать на сербском языке.