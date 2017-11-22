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Регион
Опубликовано 22 ноября 2017, 11:01

Гаагский трибунал признал генерала Ратко Младича виновным в геноциде

Ратко Младич&nbsp; Фото:&nbsp;&copy; REUTERS/Petar Kujundzic/File Photo&nbsp;

Ратко Младич 

Фото: © REUTERS/Petar Kujundzic/File Photo 

За военные преступления в ходе войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах ему грозит пожизненный срок.

Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге признал экс-командира армии боснийских сербов Ратко Младича виновным в геноциде. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на постановление суда.

Процесс по "делу Младича" начался 16 мая 2012 года. 74-летнего генерала обвиняли по 11 пунктам, в частности по делу о геноциде, о преступлениях против человечности, о нарушении законов и обычаев ведения войны в Боснии и Герцеговине в 1992–1995 годах.

Обвиняемый вину отрицал.

Само заседание трибунала не обошлось без скандала. Так, обвиняемому пришлось удалиться из зала суда в отдельную комнату за "неподобающее поведение". Защита обратилась к судье с просьбой отложить вынесение приговора в связи с высоким давлением у подсудимого, однако получила отказ. После этого Младич вскочил со своего места и начал что-то эмоционально выкрикивать на сербском языке.

Генерал Младич считается одной из наиболее знаковых и противоречивых фигур Балканской войны. Так, для многих сербов он остаётся защитником национальных интересов. На митинги патриотических сил и националистов люди часто приходят с его портретами.

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Марина Калегина
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