Генерал Ратко Младич приговорён к пожизненному заключению
Ратко Младич. Фото: © wikipedia.org
Ранее экс-командир армии боснийских сербов был признан виновным в геноциде, преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев войны.
Гаагский трибунал приговорил генерала Ратко Младича к пожизненному заключению из-за военных преступлений в Боснии. Его признали виновным по десяти из одиннадцати пунктов.
Ратко Младич — сербский генерал и военный деятель, один из лидеров сербов во время распада Югославии. Во время войн в Хорватии и Боснии и Герцеговине руководил рядом крупных военных операций.
Генерал Младич считается одной из наиболее знаковых и противоречивых фигур Балканской войны. Так, для многих сербов он остаётся защитником национальных интересов. На митинги патриотических сил и националистов люди часто приходят с его портретами.