Генерал Ратко Младич приговорён к пожизненному заключению

Ранее экс-командир армии боснийских сербов был признан виновным в геноциде, преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев войны.

Гаагский трибунал приговорил генерала Ратко Младича к пожизненному заключению из-за военных преступлений в Боснии. Его признали виновным по десяти из одиннадцати пунктов.

Ратко Младич — сербский генерал и военный деятель, один из лидеров сербов во время распада Югославии. Во время войн в Хорватии и Боснии и Герцеговине руководил рядом крупных военных операций.