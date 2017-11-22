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Опубликовано 22 ноября 2017, 11:08

Генерал Ратко Младич приговорён к пожизненному заключению

Ратко Младич. Фото: &copy; wikipedia.org

Ратко Младич. Фото: © wikipedia.org

Ранее экс-командир армии боснийских сербов был признан виновным в геноциде, преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев войны.

Гаагский трибунал приговорил генерала Ратко Младича к пожизненному заключению из-за военных преступлений в Боснии. Его признали виновным по десяти из одиннадцати пунктов.

Ратко Младич — сербский генерал и военный деятель, один из лидеров сербов во время распада Югославии. Во время войн в Хорватии и Боснии и Герцеговине руководил рядом крупных военных операций.

Генерал Младич считается одной из наиболее знаковых и противоречивых фигур Балканской войны. Так, для многих сербов он остаётся защитником национальных интересов. На митинги патриотических сил и националистов люди часто приходят с его портретами.

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Евгений Грин
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