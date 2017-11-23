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Опубликовано 23 ноября 2017, 11:02

В Казахстане заблокировали Steam

Фото &copy;&nbsp;Valve Corporation

Фото © Valve Corporation

Пользователи начали массово жаловаться на отсутствие возможности получить доступ к Steam Community.

Пользователи Steam в Казахстане начали жаловаться на отсутствие доступа к сообществу Steam. При этом магазин продолжает функционировать в полноценном режиме.

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Игроки сообщили о блокировке сообщества Steam в Казахстане

Фото © Valve Corporation

Доступ к Steam Community ограничили в связи с исполнением постановления Комитета государственного контроля в области связи от 08.02.2016. В общем доступе этого постановления до сих пор нет.

Ранее один из крупных банков Казахстана, "Казкоммерцбанк", блокирует транзакции при оплате покупок в сервисах Electronic Arts.

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Сергей Сурепин
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