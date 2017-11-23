В Казахстане заблокировали Steam

Пользователи Steam в Казахстане начали жаловаться на отсутствие доступа к сообществу Steam. При этом магазин продолжает функционировать в полноценном режиме.

Доступ к Steam Community ограничили в связи с исполнением постановления Комитета государственного контроля в области связи от 08.02.2016. В общем доступе этого постановления до сих пор нет.