Авторы Call of Duty: WWII опровергли информацию о новой ошибке в игре

Пользователи обратили внимание геймдиректора Call of Duty: WWII Майкла Кондри на проблему неудачных воскрешений в многопользовательских режимах шутера и в Team Deathmatch. По словам игрока, он регулярно после смерти появлялся за углом от врага, после чего тут же умирал.

Разработчики Call of Duty: WWII опровергли сообщения игроков о неудачных точках спауна Скриншот видео: youtube.com/Call of Duty

В свою очередь разработчик заявил, что на тысячу благополучных возрождений приходится лишь три неудачных. Таким образом, он опроверг информацию о том, что система возрождений работает плохо.