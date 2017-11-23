Авторы Call of Duty: WWII опровергли информацию о новой ошибке в игре
Пользователи рассказали о некорректной работе системы возрождений в многопользовательском режиме.
Пользователи обратили внимание геймдиректора Call of Duty: WWII Майкла Кондри на проблему неудачных воскрешений в многопользовательских режимах шутера и в Team Deathmatch. По словам игрока, он регулярно после смерти появлялся за углом от врага, после чего тут же умирал.
Разработчики Call of Duty: WWII опровергли сообщения игроков о неудачных точках спауна
В свою очередь разработчик заявил, что на тысячу благополучных возрождений приходится лишь три неудачных. Таким образом, он опроверг информацию о том, что система возрождений работает плохо.
Ранее игроки уже сообщали о некорректной работе системы возрождений в шутере. Например, воскрешение может произойти перед врагом или посреди поля боя.