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Опубликовано 23 ноября 2017, 10:55

Авторы Call of Duty: WWII опровергли информацию о новой ошибке в игре

Пользователи рассказали о некорректной работе системы возрождений в многопользовательском режиме.

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/Call of Duty

Скриншот видео: youtube.com/Call of Duty

Пользователи обратили внимание геймдиректора Call of Duty: WWII Майкла Кондри на проблему неудачных воскрешений в многопользовательских режимах шутера и в Team Deathmatch. По словам игрока, он регулярно после смерти появлялся за углом от врага, после чего тут же умирал.

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Разработчики Call of Duty: WWII опровергли сообщения игроков о неудачных точках спауна

Скриншот видео: youtube.com/Call of Duty

В свою очередь разработчик заявил, что на тысячу благополучных возрождений приходится лишь три неудачных. Таким образом, он опроверг информацию о том, что система возрождений работает плохо.

Ранее игроки уже сообщали о некорректной работе системы возрождений в шутере. Например, воскрешение может произойти перед врагом или посреди поля боя.

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Сергей Сурепин
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