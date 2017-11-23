В Bloodborne нашли нового монстра
Ранее пользователи популярной игры думали, что врага просто удалили из финальной версии.
Фото © Sony Computer Entertainment
19 ноября участники сообщества Tomb Prospectors обнаружили врага, которого ранее показали на выставке PlayStation Experience в 2014 году. Монстра обнаружили на четвёртом уровне подземелья.
Через три года после релиза в Bloodborne нашли ещё одного монстра
Фото © Sony Computer Entertainment
Ранее пользователи думали, что персонажа просто удалили из финальной версии игры. Чтобы встретиться с монстром, также можно использовать глиф pa6ssc6u.
Монстр находится в подземелье Chalice Dungeon.