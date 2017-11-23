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Опубликовано 23 ноября 2017, 10:21

В Bloodborne нашли нового монстра

Ранее пользователи популярной игры думали, что врага просто удалили из финальной версии.

Фото &copy; Sony Computer Entertainment

Фото © Sony Computer Entertainment

19 ноября участники сообщества Tomb Prospectors обнаружили врага, которого ранее показали на выставке PlayStation Experience в 2014 году. Монстра обнаружили на четвёртом уровне подземелья.

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Через три года после релиза в Bloodborne нашли ещё одного монстра

Фото © Sony Computer Entertainment

Ранее пользователи думали, что персонажа просто удалили из финальной версии игры. Чтобы встретиться с монстром, также можно использовать глиф pa6ssc6u.

Монстр находится в подземелье Chalice Dungeon.

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Сергей Сурепин
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