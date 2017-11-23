Американские политики выступили против лутбоксов

Представители США от штата Гавайи Крис Ли и Шон Квинлэн выступили с совместным обращением. Они пообещали предпринять все возможные меры по борьбе с "хищными практиками" Electronic Arts.

Американские политики назвали Star Wars: Battlefront 2 онлайн-казино и пообещали бороться с лутбоксами Скриншот видео: youtube/EA Star Wars

Во многих американских штатах азартные игры запрещены до 21 года. В связи с этим политики предложили установить аналогичное ограничение на игры вроде Star Wars: Battlefront 2.