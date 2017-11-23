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Регион
Опубликовано 23 ноября 2017, 09:55

Американские политики выступили против лутбоксов

Политики называют Star Wars: Battlefront 2 онлайн-казино. Они хотят запретить использование подобных систем.

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/John Sonderman

Фото: © flickr.com/John Sonderman

Представители США от штата Гавайи Крис Ли и Шон Квинлэн выступили с совместным обращением. Они пообещали предпринять все возможные меры по борьбе с "хищными практиками" Electronic Arts.

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Американские политики назвали Star Wars: Battlefront 2 онлайн-казино и пообещали бороться с лутбоксами

Скриншот видео: youtube/EA Star Wars

Во многих американских штатах азартные игры запрещены до 21 года. В связи с этим политики предложили установить аналогичное ограничение на игры вроде Star Wars: Battlefront 2.

Для шутера это может стать серьёзным ударом. Сейчас игра продаётся в США с рейтингом "T" — для лиц старше 13 лет.

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Сергей Сурепин
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