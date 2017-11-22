"Олицетворение зла". В ООН поддержали приговор Младичу

Верховный комиссар ООН по правам человека назвал решение МТБЮ победой правосудия.

Приговор к пожизненному заключению бывшего командира армии боснийских сербов Ратко Младича, который признан виновным в геноциде, преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев войны, — это предупреждение всем тем, кто совершает подобные деяния. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

— Они не смогут избежать правосудия, независимо от того, насколько они сильны и как много времени это может потребовать, — говорится в распространённом в Женеве заявлении. В нём Аль-Хусейн также назвал Младича олицетворением зла, а его судебное преследование — олицетворением того, ради чего существует правосудие.