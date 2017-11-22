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Регион
Опубликовано 22 ноября 2017, 12:13

"Олицетворение зла". В ООН поддержали приговор Младичу

Ратко Младич. Фото: &copy;REUTERS/Peter Dejong/Pool

Ратко Младич. Фото: ©REUTERS/Peter Dejong/Pool

Верховный комиссар ООН по правам человека назвал решение МТБЮ победой правосудия.

Приговор к пожизненному заключению бывшего командира армии боснийских сербов Ратко Младича, который признан виновным в геноциде, преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев войны, — это предупреждение всем тем, кто совершает подобные деяния. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн.

— Они не смогут избежать правосудия, независимо от того, насколько они сильны и как много времени это может потребовать, — говорится в распространённом в Женеве заявлении. В нём Аль-Хусейн также назвал Младича олицетворением зла, а его судебное преследование — олицетворением того, ради чего существует правосудие.

Ранее Лайф писал о том, что Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) приговорил сербского генерала и одного из лидеров сербов во время распада Югославии Ратко Младича к пожизненному заключению.

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Евгений Грин
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