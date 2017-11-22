Адвокаты Ратко Младича подадут апелляцию на приговор трибунала

Экс-командира армии боснийских сербов приговорили к пожизненному сроку по обвинению в геноциде.

Защита экс-командира армии боснийских сербов Ратко Младича будет подавать апелляцию на приговор Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на депутата Госдумы Павла Дорохина, который является председателем Общественного комитета в защиту генерала Младича.

— Мы будем подавать апелляцию, суд обязан её принять. Это ещё по действующим нормативам суда два, а может и три года. Мы будем использовать период апелляции максимально, чтобы справедливость восторжествовала и он был освобождён, — заявил Дорохин.