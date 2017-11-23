GOG отчитался о росте продаж

Сервис цифровой дистрибуции в третьем квартале продал больше игр, чем в любой другой период.

Компания CD Projekt поделилась отчётом за третий квартал этого финансового года. Главный финансовый директор Петр Нелюбович заявил, что продажи в третьем квартале стали самыми лучшими в истории GOG.

Продажи в третьем квартале стали самыми лучшими в истории GOG Фото: © flickr.com/Alex de Haas

По словам Нелюбовича, весь текущий квартал CD Projekt Capital Group была сосредоточена на разработке двух проектов — Cyberpunk 2077 и расширении карточной игры Gwent. Финансовый директор добавил, что результаты продаж на платформе GOG были на 40% выше, в отличие от прошлого года за аналогичный период.