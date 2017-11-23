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Опубликовано 23 ноября 2017, 09:34

GOG отчитался о росте продаж

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Alex de Haas

Фото: © flickr.com/Alex de Haas

Сервис цифровой дистрибуции в третьем квартале продал больше игр, чем в любой другой период.

Компания CD Projekt поделилась отчётом за третий квартал этого финансового года. Главный финансовый директор Петр Нелюбович заявил, что продажи в третьем квартале стали самыми лучшими в истории GOG.

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Продажи в третьем квартале стали самыми лучшими в истории GOG

Фото: © flickr.com/Alex de Haas

По словам Нелюбовича, весь текущий квартал CD Projekt Capital Group была сосредоточена на разработке двух проектов — Cyberpunk 2077 и расширении карточной игры Gwent. Финансовый директор добавил, что результаты продаж на платформе GOG были на 40% выше, в отличие от прошлого года за аналогичный период.

Для GOG это был лучший третий квартал в истории сервиса.

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Сергей Сурепин
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