Президент ОКР: Думаю, российских бобслеистов тоже лишат олимпийских медалей Сочи

Александр Жуков в разговоре с ТАСС сообщил, что после дисквалификации российских лыжников и скелетонистов печальные новости о новых санкциях со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) последуют и для других российских спортсменов.

По мнению Жукова, скелетонисты сборной России, которых сегодня пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх, постараются восстановить свой статус через Спортивный арбитражный суд.

— Думаю, бобслеистам и хоккеисткам можно ждать таких же решений. Это игра в одни ворота, — сказал Жуков. — Прошло уже несколько заседаний комиссии Дениса Освальда, решения одни и те же, сказать что-то определённое трудно. Думаю, скелетонисты пойдут в Спортивный арбитражный суд.