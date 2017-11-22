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Регион
Опубликовано 22 ноября 2017, 17:17

Президент ОКР: Думаю, российских бобслеистов тоже лишат олимпийских медалей Сочи

Фото: &copy;&nbsp; РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: ©  РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Александр Жуков в разговоре с ТАСС сообщил, что после дисквалификации российских лыжников и скелетонистов печальные новости о новых санкциях со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) последуют и для других российских спортсменов.

По мнению Жукова, скелетонисты сборной России, которых сегодня пожизненно отстранили от участия в Олимпийских играх, постараются восстановить свой статус через Спортивный арбитражный суд.

Думаю, бобслеистам и хоккеисткам можно ждать таких же решений. Это игра в одни ворота, — сказал Жуков. — Прошло уже несколько заседаний комиссии Дениса Освальда, решения одни и те же, сказать что-то определённое трудно. Думаю, скелетонисты пойдут в Спортивный арбитражный суд.

Напомним, сегодня стало известно, что комиссия МОК, во главе которой находится Денис Освальд, аннулировала результаты четырёх российских скелетонистов на сочинской Олимпиаде 2014 года и пожизненно отстранила их от участия в подобных турнирах.

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Иван Линник
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