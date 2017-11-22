Евросоюз поддержал приговор Ратко Младичу

В ЕС подчеркнули, что дело экс-командира армии боснийских сербов затрагивает мрачные и трагические страницы новейшей истории Европы.

Евросоюз поддерживает решение Международного трибунала по бывшей Югославии в отношении генерала Ратко Младича.

— Несмотря на то что мы не комментируем индивидуальные приговоры, мы полностью уважаем решения МТБЮ и поддерживаем его работу, — отмечается в заявлении внешнеполитической службы ЕС.