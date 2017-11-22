ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 ноября 2017, 14:35

Евросоюз поддержал приговор Ратко Младичу

Фото: &copy; РИА Новости /&nbsp;Алексей Витвицкий

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

В ЕС подчеркнули, что дело экс-командира армии боснийских сербов затрагивает мрачные и трагические страницы новейшей истории Европы.

Евросоюз поддерживает решение Международного трибунала по бывшей Югославии в отношении генерала Ратко Младича.

— Несмотря на то что мы не комментируем индивидуальные приговоры, мы полностью уважаем решения МТБЮ и поддерживаем его работу, — отмечается в заявлении внешнеполитической службы ЕС.

Ранее Младич был признан виновным и приговорён к пожизненному сроку по обвинению в геноциде, преступлениях против человечности и нарушении законов и обычаев войны.

BannerImage
Евгений Грин
  • Новости
  • Сербия
  • В мире
  • югославия
  • Ратко Младич
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar