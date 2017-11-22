Госдума одобрила в I чтении законопроект об ужесточении наказания за живодёрство
Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова
За жестокое обращение с животными предполагается штраф до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты за полгода. Также возможны обязательные, исправительные работы или лишение свободы.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому будет ужесточено уголовное наказание за жестокое обращение с животными. Как сообщает РИА "Новости", документ внесла группа депутатов от "Единой России" и "Справедливой России".
В частности, за жестокое обращение с животными, в результате которого питомцы погибли или покалечились, предполагается штраф до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы за полгода. Также возможны обязательные или исправительные работы на срок до года. Не исключается лишение свободы до трёх лет.
Наказание за издевательства над животными группой лиц или в присутствии детей — штраф от 100 до 300 тысяч рублей, исправительные работы — до двух лет, а принудительные — до пяти. Возможно лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.
Отметим, что сейчас за жестокое обращение с животными предполагается до двух лет лишения свободы. По словам одного из авторов проекта Владимира Бурматова, ко второму чтению будет, как предполагается, расширен состав преступления. Второе чтение назначено на 8 декабря, а третье — на 13-e.