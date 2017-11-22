Госдума одобрила в I чтении законопроект об ужесточении наказания за живодёрство

За жестокое обращение с животными предполагается штраф до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты за полгода. Также возможны обязательные, исправительные работы или лишение свободы.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому будет ужесточено уголовное наказание за жестокое обращение с животными. Как сообщает РИА "Новости", документ внесла группа депутатов от "Единой России" и "Справедливой России".

В частности, за жестокое обращение с животными, в результате которого питомцы погибли или покалечились, предполагается штраф до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы за полгода. Также возможны обязательные или исправительные работы на срок до года. Не исключается лишение свободы до трёх лет.

Наказание за издевательства над животными группой лиц или в присутствии детей — штраф от 100 до 300 тысяч рублей, исправительные работы — до двух лет, а принудительные — до пяти. Возможно лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.