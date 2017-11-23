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Регион
Опубликовано 23 ноября 2017, 07:15

На Гавайях собираются запретить игру по мотивам "Звёздных войн"

Скриншот видео:&nbsp;youtube.com/EA Star Wars

Скриншот видео: youtube.com/EA Star Wars

Гавайский политик хочет запретить новую игру про сражение в "далёкой-далёкой галактике".

Член Палаты представителей США от штата Гавайи Крис Ли обвинил новую игру по мотивам Star Wars в поощрении к участию в азартных играх. Политик призвал запретить Star Wars: Battlefront 2 для продажи лицам младше 21 года, сообщает Business Insider.

Представитель демократической партии Крис Ли раскритиковал разработчиков шутера, компанию EA, из-за "хищнического поведения". "Эта игра как онлайн-казино, она предназначена для того, что заманить детей и заставить их тратить деньги", — заявил политик. Мистер Ли пообещал, что будет добиваться запрета на продажу игры детям в США и ряде других стран.

Члена Палаты представителей возмутила система лутбоксов, которая была введена разработчиками. Игрок за реальные деньги может приобрести внутриигровую валюту, "кристаллы". С помощью них можно развивать своего персонажа и покупать ему амуницию и оружие. Особенно не понравилось политику, что пользователь не может отгадать, что выпадет из лутбокса после покупки. Это напомнило мужчине онлайн-казино.

Игра Star Wars: Battlefront 2 вышла 17 ноября. Ранее Лайф писал, что на британском рынке шутер стартовал крайне плохо и продаётся хуже первой части.

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Андрей Ставицкий
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