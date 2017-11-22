Опрос: "Чёрная пятница — 2017" соберёт больше покупателей, но меньше денег

В топ-3 на российском рынке вошли такие категории, как одежда и обувь, смартфоны и бытовая техника.

Несмотря на то что "чёрная пятница" традиционно проводится в первую пятницу после американского Дня благодарения, день глобальных мегараспродаж становится всё более традиционным и среди российских покупателей. По данным специалистов проекта Promokodabra немецкой компании Savings United, в этом году в "празднике скидок" число покупателей увеличится в 1,26 раза. В то же время, исходя из полученных от респондентов ответов, индивидуальная сумма расходов уменьшится в полтора раза.

В мероприятиях "Чёрной пятницы — 2017" участие планируют принять 75,76% от общего числа опрошенных, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 59,82%. Также было установлено, что процент покупателей, которые не принимали участие в акции распродаж 2016 года, был равен 53,4%. Сейчас же результат равен 40,18%.

Что касается предпочтений российских покупателей, то больше всего денег они намерены потратить на одежду и обувь — 23,41%. Далее идут смартфоны — 14,39%, а на третьем месте — бытовая техника (11,57%). В прошлом году в топе также были одежда, обувь и смартфоны, однако на третьем месте тогда оказалась косметика и парфюмерия.

Несмотря на то что число покупателей, предположительно, возрастёт, сумма среднего чека будет меньше. Опрос показал, что лишь 16,27% участников "чёрной пятницы" готовы потратить больше 15 тысяч рублей, ещё 14,46% планируют покупки на сумму от 7 до 15 тысяч — оба эти показателя примерно в полтора раза ниже прошлогодних.